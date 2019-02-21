Ижевск, 21 февраля, 2019, 22:01 — ИА Регнум. По предварительным прогнозам, в зону подтопления в период паводка могут попасть 24 населенных пункта в 21 муниципальном образовании Удмуртии, общая численность жителей которых составляет 5 628 человек. Об этом заявил замначальника управления МЧС по региону Андрей Поздеев, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Борис Кустодиев. Весна. 1921

В настоящее время проработаны маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможного подтопления, спланированы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов утвердил план мероприятий по смягчению рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации на территории региона в период паводка 2019 года. На эти цели предусмотрено направить из региональной и федеральной казны более 31 млн рублей.

В частности, на реках региона в семи районах со второй половины марта будут проведены взрывные работы. Контролировать гидрологическую ситуацию будут 11 стационарных и пять временных гидропостов. Мониторинг с воздуха будут проводить с помощью беспилотников.

Отмечается, что ожидаемые параметры половодья на уровне или выше 2016 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, паводок 2016 года стал самым сильным в Удмуртии за последние несколько лет. Наиболее значительно пострадали города Глазов и Ижевск, а также поселки — Балезино, Игра и Яган.

В пиковый период в зоне подтопления находились более 460 домовладений, в которых проживает более 2 тыс. человек. До лета 2016 года четыре населенных пункта в Балезинском, Кезском и Ярском районах оставались без подъездных дорог в связи с подтоплением в период паводка.