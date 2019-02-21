Москва, 21 февраля, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 21 февраля впервые прокомментировал ситуацию с массовым отравлением в детсадах столицы. Глава города поблагодарил в Twitter неравнодушных москвичей за внимание к проблеме. Он заверил, что держит ситуацию на контроле с первого дня.

Katrina_S Детский сад

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«Сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы по поводу пищевых отравлений в детсадах. С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей. Спасибо Общественной палате и неравнодушным москвичам, которые проявили внимание к этой проблеме», — написал мэр.

По словам Собянина, питание детей является важнейшей темой, которой надо заниматься постоянно. Он заверил, что «прозвучавшие предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания».

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Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление детей произошло в нескольких детских садах Москвы в декабре 2018 года. Долгое время о ситуации не было официальных данных, только жалобы родителей. Позднее Роспотребнадзор проинформировал о проводимой проверке и назвал причину заражения — липецкий творог.

По словам родителей, некоторые дети находились в тяжёлом состоянии и через месяц с начала болезни не могли выздороветь. Некоторым малышам в качестве диагноза врачи ставили шигеллёз.

В феврале группа родителей обратилась в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Глава Совета Михаил Федотов попросил руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина расследовать массовое заражение.

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21 февраля отравление детей в Москве прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он рассказал, что ситуация нормализовалась.