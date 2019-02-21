Челябинск, 21 февраля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Член Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин просит главу СПЧ Михаила Федотова добиться проверки обоснованности уголовного преследования бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова. Соответствующее обращение опубликовано в блоге правозащитника.

Vitlprav.ru Уголовное дело

По словам Бабушкина, уголовные дела против экс-омбудсмена правоохранительные органы пытались возбудить уже много раз, но всё не удавалось. За всеми этими попытками якобы стоит давний конфликт теперь уже бывшего уполномоченного с силовиками. Поводом для очередного уголовного преследования стала заявка на грант в размере 3 млн рублей, которую Алексей Севастьянов подал весной 2017 года как начинающий фермер. По словам Бабушкина, он полностью соответствовал требованиям для получения денег. В итоге их он так и не получил. А в феврале 2018 года было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество, и основанием якобы стало то, что экс-омбудсмен указал в заявке на грант, что у него в собственности есть 21 голова крупного рогатого скота.

«При этом Севастьянов А. М. приобрел прав на данных коров в апреле 2017 года, однако датой составления договора стороны указали декабрь 2016 года. Между тем время заключения договора и приобретения коров никак не влияло на получение гранта, поскольку, согласно грантовым условиям, наличие голов КРС являлось не обязательным, а дополнительным условием получения гранта, кроме того, получение гранта не ставилось в зависимость от времени приобретения КРС», — утверждает Андрей Бабушкин.

Также он в деталях описывает день 20 февраля, когда Алексей Севастьянов был задержан. Его вызвали в столичное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции Уже тогда экс-уполномоченный опасался, что будет задержан. Основания были — в это же управление прибыли следователь и двое оперуполномоченных из Челябинской области.

При этом, как отмечает Бабушкин, адвокат, которая пришла в УЭБ и ПК вместе с Севастьяновым, оказалась привлечена к делу в качестве свидетеля и не смогла выполнять свои адвокатские обязанности. Самому ему попасть туда не удалось, прибывшего адвоката не пускали к подзащитному в течение 15 минут и не ознакомили с протоколом о признании Севастьянова подозреваемым.

Андрей Бабушкин полагает, что экс-омбудсмен подвергается преследованию за свою правозащитную деятельность. «Прошу Вас, уважаемый Михаил Александрович, обратиться к министру внутренних дел России и Генеральному прокурору России о проверке обоснованности возбуждения уголовного дела и задержания Севастьянова А. М», — написал правозащитник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Севастьянов был задержан в Москве 20 февраля. Сейчас он находится в ИВС Челябинска. Возможно, уже 22 февраля Центральный райсуд примет решение об избрании ему меры пресечения. Следователи настаивают на аресте.

Следствие ведут сотрудники полиции. В управлении МВД России по Челябинской области детали дела пока не раскрывают.