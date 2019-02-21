Москва, 21 февраля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. В бизнес-центре «Даниловская мануфактура» в Москве вечером 21 февраля была проведена эвакуация после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

monicore Эвакуация

В указанном здании расположены офисы изданий Lenta.ru, «Газета.ru» и Rambler&Со, а также различные кафе и магазины.

Сообщается, что сотрудники и посетители бизнес-центра были эвакуированы. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб при осмотре здания опасных предметов не обнаружили.

Директор по связям с общественностью Rambler&Co подтвердил РБК, что из-за угрозы компания вызвала сотрудников спецслужб, а также уточнил, что в ходе осмотра здания «риски не подтвердились».

Как передавало ИА REGNUM, в Москве и других городах России в последние недели вновь поднялась волна ложных сообщений о «минировании» различных государственных и общественных учреждений, а также мест с массовым пребыванием людей.

Ранее сегодня в столице из-за угрозы взрывов проверялись здание Министерства науки и высшего образования России, пять торговых центров, отделения Сбербанка и одна из школ в Новой Москве.