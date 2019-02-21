Астана, 21 февраля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Об этом на брифинге по итогам работы АО «КТЖ — Грузовые перевозки» заявил и.о. исполнительного директора компании Кумисбек Матжанов.

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В республиканских перевозках достигнут рост на 4%, экспортных на 6%. Транзит к уровню 2017 года возрос на 10% и достиг 17,6 млн тонн, что на 1% меньше по отношению к запланированному показателю.

Погрузка выросла на 5,3% выше факта 2017 года и составила 255 млн. тонн. Также достигнут рост погрузки зерна (+36%), продуктов перемола (+3%) и угля (+2,6%).

Одна треть, то есть 85 млн тонн погрузки осуществлена на экспорт. В экспортном сообщении достигнут рост погрузки на 5,2 млн тонн или 7%, в основном за счет увеличения погрузки зерна, продуктов перемола, железной и цветной руды.

В 2019 году грузооборот АО «КТЖ — Грузовые перевозки» планируется увеличить на 3,5%.