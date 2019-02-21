Триполи, 21 февраля, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии задержала в море 116 нелегальных мигрантов, направлявшихся по морю в Европу, 21 февраля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам представителя береговой охраны Аюба Гассима, беженцы были «спасены от моря» и направлены обратно в Ливию.

Беженцы были высажены в порту Хомс на западе Ливии, им была оказана помощь медиками организации «Врачи без границ».

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