Российский лыжник Устюгов дисквалифицирован за конфликт с норвежцем
Вена, 21 февраля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сегодня, 21 февраля, пишет «Советский спорт».
Frankie Fouganthin
Сергей Устюгов
Напомним, что в итоге Устюгов пришел 9-м, но после дисквалификации его результат аннулирован.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинальном заезде спринтерской гонки Клебо подрезал Устюгова, помешав ему тем самым пробиться в финал.
После финиша Устюгов высказал Клебо свое возмущение и толкнул его, а затем похлопал по щеке.
За данный инцидент Устюгов получил желтую карточку.
Стоит отметить, что Клебо смог выйти в финал и там одержал победу.