Вена, 21 февраля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо на чемпионате мира в австрийском Зеефельде. Об этом сегодня, 21 февраля, пишет «Советский спорт».

Frankie Fouganthin Сергей Устюгов

Напомним, что в итоге Устюгов пришел 9-м, но после дисквалификации его результат аннулирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в полуфинальном заезде спринтерской гонки Клебо подрезал Устюгова, помешав ему тем самым пробиться в финал.

После финиша Устюгов высказал Клебо свое возмущение и толкнул его, а затем похлопал по щеке.

За данный инцидент Устюгов получил желтую карточку.

Стоит отметить, что Клебо смог выйти в финал и там одержал победу.