Москва, 21 февраля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. В Центрально-Африканской Республике военнослужащие миротворческой миссии ООН открыли огонь по местным жителям, сообщает Федеральное агентство новостей. Два человека были убиты.

United Nations Photo Миротворцы ООН в Африке

В пресс-службе MINUSCA заявили, что миротворцы защищались и дали отпор боевикам из группировки «Союз за мир в ЦАР». Трагический инцидент произошел на трассе, соединяющей город Бамбари с префектурой Алиндао.

Свидетели расстрела мирных африканцев, как сообщает ресурс Ndjoni Sango, опровергают заявление пресс-секретаря MINUSCA Владимира Монтейро. По их словам, агрессию проявили именно «синие каски», чтобы дестабилизировать обстановку в стране. Расстреляны были не боевики, а двое безоружных мужчин.

Ранее в Судане лидеры 14 вооруженных группировок, включая «Союз за мир в ЦАР», заключили с республиканским правительством мирное соглашение. В результате общественно-политическая напряженность в стране пошла на спад.

Россия сыграла роль посредника, тогда как страны Запада скорее препятствовали мирному процессу, преследуя свои интересы в африканской республике.

Россия будет и дальше следить за реализацией заключенного мирного договора, сменив статус посредника на роль государства-наблюдателя. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера уже поблагодарил Россию за оказанную республике помощь.