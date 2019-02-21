Иерусалим, 21 февраля, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 27 февраля в Москве. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь израильского премьера Анна Йонатан-Леус.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Первоначально визит Биньямина Нетаньяху в Москву был запланирован на 21 февраля, однако поездка, как заявлено, была отменена в связи с непредвиденными обстоятельствами, связанными с подготовкой к выборам в Израиле.

Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху. По сообщению пресс-службы Кремля, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня.

Как ожидается, на предстоящих переговорах лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, палестино-израильское урегулирование и обстановку в Сирии, а также сотрудничество России и Израиля в различных сферах.