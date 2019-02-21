Москва, 21 февраля, 2019, 21:07 — ИА Регнум. Более 60 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы на фоне ухудшения погодных условий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Шереметьево»

На текущий момент в аэропорту «Шереметьево» задерживается 41 авиарейс, в «Домодедово» отменено 11 рейсов и ещё четыре рейса задержано, во «Внуково» отменено четыре рейса и столько же задерживается.

Напомним, ранее Гидрометцентр России предупредил о временном похолодании, сильных снегопадах и метелях в столице 21−23 февраля.

Из-за ухудшения погоды осложнилась и ситуация на дорогах Москвы, вечером 21 февраля пробки достигли 8 из 10 баллов.