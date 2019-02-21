Ижевск, 21 февраля, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин ключевой задачей считает сбережение народа, поэтому он сделал много заявлений по всемерной поддержке семей. Такое мнение высказал глава Удмуртии Александр Бречалов, комментируя 15-е послание главы государства Федеральному собранию.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

«Путин подчеркнул, что национальные проекты построены вокруг человека. В центре внимания всех органов власти всегда должен оставаться человек. Не случайно президент особое внимание уделил вопросам развития здравоохранения, доступности медицинских услуг, улучшения демографической ситуации», — отметил Бречалов и добавил, что для Удмуртии эта тема не новая и власти республики занимаются ей целенаправленно.

В прошлом году в Удмуртии было построено 19 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В текущем году для выездной работы в отдаленных населенных пунктах планируется закупка 8 мобильных диагностических комплексов, оснащенных современным оборудованием. В 2020 году планируется заменить 63 аварийных ФАПов и 9 врачебных амбулаторий в аварийном состоянии. В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями в республике запланировано переоснащение регионального онкологического центра, создание 7 центров амбулаторной онкопомощи и оснащение их необходимым лечебно-диагностическим оборудованием.

Кроме того, глава республики сделал вывод, что темпы роста экономики необходимо повышать. Чтобы исполнять социальные обязательства, чтобы выдерживать всю социальную нагрузку, нужна сильная экономика.

«У нас в регионе есть все возможности для достижения установленных производственных показателей. На неделе мы открыли три бизнес-акселератора, у нас амбициозные планы по выходу на экспорт. Несырьевой неэнергетический экспорт Удмуртии в 2018 году составил 380 млн долларов. Сегодня 270 компаний малого и среднего бизнеса и 35 крупных компаний региона являются экспортерами», — подчеркнул глава Удмуртии. По его словам, в ближайшие три года планируется утроить объем несырьевого экспорта и увеличить число экспортеров до 500 партнеров.

«Время спрессовано, я говорил об этом многократно… Его запаса, запаса времени на раскачку, на дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще, мы этот период, считаю, прошли — формирования задач и инструментов достижения целей. И абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей. Да, они сложны, эти задачи. Но снижать планку конкретных ориентиров, размывать их — нельзя. Они сложные, как я уже сказал, эти задачи, требуют больших усилий с нашей стороны. Но они отвечают масштабу и скорости перемен в мире. Мы обязаны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения», — заключил руководитель республики.

Напомним, 20 февраля 2019 года глава государства в 15-й раз выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием. Акценты в основном были сделаны на вопросы внутренней политики.

Читайте также: Нацпроекты не про освоение средств, они про людей: глава Удмуртии

Как сообщало ИА REGNUM, Бречалов ранее и сам говорил про то, что национальные проекты должны работать для улучшения жизни конкретного человека.

В процессе исполнения мероприятий в рамках национальных проектов основные усилия предпринимаются для освоения средств, а не для достижения целевых показателей и максимальной эффективности для граждан. Этот путь ошибочен, заявлял глава Удмуртии в рамках пленарного заседания съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований в Госдуме РФ.

«Главная ошибка: мы сваливаемся к освоению бюджета. Конечно, это один из основных показателей. Не дай бог вернуть, не освоить средства. Нацпроекты — они про другое, они — про людей… Надо прожить эти средства, и начинать не от суммы выделенной, а от конечного результата, к чему мы двигаемся», — считает глава региона.