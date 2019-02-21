Пекин, 21 февраля, 2019, 20:51 — ИА Регнум. В Пекине с визитом находится глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, который был принят и провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И, сообщает 21 февраля Синьхуа.

Средняя Азия под влиянием КНР

Глава китайской дипломатии решительно подчеркнул стремление претворить в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух государств, которые связаны с сопряжением стратегий экономического и инфраструктурного развития в рамках инициативы «Пояса и пути». Внимание уделено взаимодействию в промышленности, в частности, созданию производственных мощностей, а также, в целом, выведению двусторонних отношений на новый, более высокий уровень развития.

Стороны констатировали наличие у них взаимного и прочного политического доверия. Айдарбеков особенно отметил поддержку Бишкеком справедливой позиции КНР по Синьцзяну, а также полную приверженность политике одного Китая. И высказался за передачу дружбы народов Китая и Киргизии из поколения в поколение.