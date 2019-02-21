Нью-Йорк, США, 21 февраля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Акции компании Nike на фондовом рынке США рухнули на 2% после инцидента с порванной кроссовкой восходящей звезды американского баскетбола Сиона Вильямсона, 21 февраля передает агентство Reuters.

Miguel Vaca Кроссовки Nike

Вильямсон, за игрой которого наблюдали бывший президент Барак Обама и режиссер Спайк Ли, получил травму из-за порвавшейся кроссовки Nike на игре между Университетом Дьюка и Северной Каролиной.

«Мы очень обеспокоены и хотим пожелать Сиону скорейшего выздоровления. Качество нашей продукции имеет первостепенное значение. Это единичный случай, но мы изучаем проблему», — сказано в заявлении Nike после инцидента.

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