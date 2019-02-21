Москва, 21 февраля, 2019, 21:12 — ИА Регнум. Украинские политики с самого начала понимали, что майдан разделит страну на две части, и ради своих интересов были готовы на это пойти. Такое мнение 21 февраля высказал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Майдан

«Прозвучали откровения грузинских наёмников, которых по решению Саакашвили перебрасывали туда, и именно их пули убили людей. Это соотносится с другими примерами провокаций. Сакральные жертвы, положенные на алтарь революции, — это почерк большинства оранжевых, цветных революций. У нас «арабская весна» началась с самосожжения торговца в Тунисе», — отметил Хинштейн.

При этом в России события майдана невозможны, потому что власти РФ будут действовать более принципиально и не допустят массовых беспорядков.

«Те, кто грезит о реализации аналогичного сценария у нас, действуют по тем же лекалам. Но российская власть, в отличие от Украины, не проявит такую слабость», — считает депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент Украины Петр Порошенко сделал скандальное заявление, в котором сообщил, что лично выносил тела участников майдана, погибших во время массовых беспорядков.