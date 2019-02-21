Вена, 21 февраля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Ситуация с недопуском российских наблюдателей на выборы на Украину войдет в итоговый рапорт БДИПЧ по результатам наблюдения за выборами на Украине. В этом директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир заверила российскую делегацию в ПА ОБСЕ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Russianname Выборы на Украине

«Г-жа Гисладоттир заверила нас, что возглавляемое ею Бюро глубоко сожалеет о ситуации с недопуском российских наблюдателей на выборы на Украину, эта ситуация для них новая, они никогда прежде не сталкивались с подобным явлением. Но это обязательно войдет в итоговый рапорт БДИПЧ по результатам наблюдения за выборами на Украине», — заявил Толстой по итогам встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Толстой обратил внимание и на, что на территории России сегодня проживают порядка двух миллионов граждан Украины, Киев лишает их возможности реализации своих законных прав во время президентских выборов, отказываясь открывать избирательные участки в России.

«Конечно, киевские националисты не хотят слышать голоса тех украинцев, которые живут и работают в России. Но если бы подобные нарушения произошли в какой-либо по-настоящему европейской стране, это вызвало бы очень острую реакцию у международного сообщества, и эта тема стала бы главной для обсуждения на площадке ОБСЕ», — заявил глава российской делегации в ПА ОБСЕ.

Но в данном случае европейские коллеги заняли позицию молчаливого соглашательства, констатировал он.

«Мы, в свою очередь, потребовали объективного рассмотрения этих проблем в ходе сессии, так как мы становимся свидетелями грубейших нарушений принципов ОБСЕ», — указал парламентарий.