Киев, 21 февраля, 2019, 20:36 — ИА Регнум.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

На Украине организовать «пирамиду» подкупа избирателей выгодно только лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, поскольку согласно последним соцопросам, она опустилась на третью строчку рейтингов. Об этом 21 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Виктор Уколов.

«Несколько дней назад Юлия Тимошенко обвинила другого кандидата (президента Петра Порошенко) в якобы организации сети подкупа избирателей. Обыски, которые проводит СБУ идут не один, а несколько дней. Складывается впечатление, что Юлия Тимошенко хотела отвести внимание от той пирамиды, которая была организована в её поддержку. Очевидно, что народные депутаты, которые входят в её политическую силу, которые фигурируют в этом следствии, хотели помочь ей избраться, попасть во второй тур. Боле всего заинтересован попасть во второй тур кандидат, который занимает третье место. Ни Владимиру Зеленскому, ни Петру Порошенко нет смысла организовывать подкуп, потому что они и так занимают первое и второе места», — считает Уколов.

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко считает, что сегодня за проход во второй тур идет борьба между Тимошенко и Порошенко.

«О рейтингах Центра Разумкова. Тенденции примерно те же самые, что и по опросу КМИС (Киевский международный институт социологии). Лидирует Зеленский. За второе место борются Порошенко и Тимошенко с примерно одинаковыми рейтингами (разрыв в пределах статпогрешности). Если смотреть рейтинги от общего числа респондентов, то различия в рейтингах Центра Разумкова и КМИС не очень велики. Технически различия есть в том, что Центр Разумкова дает также рейтинг от числа респондентов, которые будут участвовать в выборах, а КМИС — от числа респондентов, которые определились со своим выбором и будут участвовать в выборах», — отметил Фесенко.

Напомним, 21 февраля замглавы службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил о разоблачении спецслужбами «избирательной пирамиды», которую возглавляет депутат парламента Украины.

«Сегодня проводится около 30 обысков. Хочу сразу отметить, что ни в одном партийном офисе какой-либо политической силы не проводятся обыски. Цель — документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использование на время проведения выборов президента Украины. Основанием стала полученная СБУ информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые продолжительное время сотрудничают с российскими структурами. Её цель — влияние на результаты волеизъявления во время голосования на президентских выборах Украины», — сказал Кононенко.

Он сообщил, что многие члены пирамиды «являются гражданами России или непосредственно с связаны с РФ».

Ранее доверенное лицо лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко Виталий Рябцев заявил, что в разных регионах сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у представителей штаба Тимошенко.

Обыски санкционировал Печерский районный суд Киева в рамках производства по ст.255 Уголовного кодекса — создание преступной организации.

Как сообщалось, данные февральского соцопроса Центра Разумкова показывают, что шоумен Владимир Зеленский продолжает удерживать лидерство в президентских рейтингах.

Так, если бы президентские выборы прошли на следующей неделе, за Зеленского проголосовали бы 17,5% опрошенных или 19% тех, кто будет участвовать в выборах. На втором месте — действующий президент Петр Порошенко с 13,1% голосов респондентов (16,8%). Замыкает тройку лидеров глава партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко с 11,5% голосов (13,8%).

При этом за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко отдали бы голоса 5,9% опрошенных (7,3% респондентов, которые пойдут на выборы), за депутата, основателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко — 6,3% (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 4,3% респондентов (4,8%).