Лондон, 21 февраля, 2019, 20:15 — ИА Регнум. «За две недели, едва прошедшие с предпоследнего визита Терезы Мэй в Брюссель до последнего, в среду вечером, не изменились ни сценарий, ни действующие лица, ни постановка, однако подсюжеты понемногу набрали вес в этой истории. Те 14 дней были наполнены осторожным подмигиванием, анекдотическими происшествиями и деталями, которые в целом позволяют увидеть изменение тона в переговорах по Брекситу», — описывает испанское издание El Mundo ситуацию вокруг выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Brexit

Суть осталась прежней (соглашение о выходе не подлежит пересмотру, оно лучшее и единственно возможное — 27 стран настроены всё так же решительно), однако формы размывают ритм, заданный политическими силами Лондона.

«Как ни странно, чем меньше времени остается и больше путаницы возникает, тем меньше пессимизма излучают политики. То, что казалось невозможным в январе, теперь представляется всего лишь необычайно сложным», — отмечает испанское СМИ.

От двухлетнего срока, назначенного для достижения пакта, который гарантировал бы упорядоченный выход Великобритании из ЕС, осталось немногим больше месяца. Премьер-министр не пользуется поддержкой ни Вестминстера, ни своей собственной партии, только что потерявшей троих парламентариев. Нет ни альтернативного решения для Северной Ирландии, ни желания выборов, ни отчетливого стремления просить о продлении периода переговоров.

«Однако климат стал более умеренным, и по меньшей мере в Брюсселе должностные лица и дипломаты уже постоянно говорят об «11-м часе» — финальном моменте, как раз перед истечением срока, когда — очень по-британски — всё выровняется, и катастрофа пройдет мимо», — делится наблюдениями El Mundo.

«Это тяжело, драматично, душераздирающе? Это неприятно, но в ходе переговоров такого типа давление графика не является чем-то исключительным. Нечто подобное можно было бы предположить при любом сценарии», — признался изданию хорошо осведомленный источник в ЕС с железными нотками в голосе.

В глаза бросается прекращение провокаций (таких, как желание отправить сторонников Брексита «к черту»), теперь слово берут стоявшие во втором ряду лица. Одно из них — голландский премьер-министр Марк Рютте, чья фигура находится сейчас на подъеме и символизирует тех, кто всегда называл себя скорее другом Великобритании. В интервью журналистам ведущих европейских изданий и позднее, в знаменитой речи в Цюрихе, Рютте подчеркнул, что всё складывается плохо, и политическая реакция на его слова была незамедлительной и крайне важной.

Сперва Олли Роббинс, «верный оруженосец» Мэй, был подозрительно застигнут врасплох в брюссельском отеле делающим приватные комментарии о переговорах и неизбежности их продления в том случае, если не удастся быстро получить письменные гарантии. А затем и генеральный прокурор Соединенного Королевства Джеффри Кокс занял место в первом ряду переговорщиков.

Наконец, испанский министр иностранных дел Жозеп Боррель указал в интервью Bloomberg на подвижки в Брюсселе, где якобы приступают к разработке некой стратегии (в то время как Испания продолжает давить на ЕС вопросом о Гибралтаре, называя его «колонией» к неудовольствию многих европарламентариев).