Мадрид, 21 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Забастовка была объявлена миноритарным профсоюзом CSC и не опиралась на поддержку главных профсоюзных объединений, при этом пользуясь одобрением различных структур, а также правительства Каталонии. Государственные службы, крупные магазины и основные предприятия работали сегодня утром как обычно, однако возникли проблемы с дорожным движением из-за перекрытия трасс, осуществленного самопровозглашенными Комитетами по защите республики (CDR). Полиция региона задержала двоих активистов (одного в Барселоне, другого в Гурбе) за посягательство на должностных лиц.

Sasha Popovic Протесты в Барселоне

К полудню сторонниками независимости было перерезано с десяток дорог (среди основных — C-16, C-17 и N-II). В то же время в столице Каталонии Барселоне группа протестующих перекрыла улицу Gran Vía на участке после Avenida del Paralelo, однако полиция восстановила движение, изолировав нескольких манифестантов. Всего временные блокировки проезда возникли где-то в десятке мест по всему городу, отразившись на нескольких автобусных маршрутах.

Движения в зоне метрополитена Барселоны было сегодня на 13,7% меньше, чем типично для рядового четверга, согласно сообщению Каталонской транспортной службы. В полной мере не функционировал разный общественный транспорт: так, метро предлагало от 60 до 100% своего обычного сервиса, а региональные поезда — от 50 до 25%. В качестве пиковых моментов барселонской забастовки были запланированы студенческая манифестация в полдень и всеобщая — в шесть часов вечера по местному времени.

Забастовку поддержали в ряде учебных заведений: например, в частной школе Vedruna Grácia, имеющей соглашение с женералитетом, это сделали около 50% преподавателей и 50% учеников, у которых есть право бастовать (согласно сведениям сотрудника учебного заведения). Между тем в государственной школе Rius i Taulet с протестующими оказались солидарны только 11 из 30 учителей.

Учащиеся каталонских университетов также откликнулись на призыв платформы Unis per la Republica, объединяющей несколько студенческих организаций с сепаратистскими взглядами. На многих факультетах молодежь уходила с занятий, особенно масштабный характер забастовка приняла в Университете Жироны. В меньшей степени протесты затронули Политехнический университет Каталонии. «Были инциденты только в первый час на факультете промышленности, где перекрыли доступ к аудиториям», — пояснил представитель вуза. Не слишком активным оказался и университет Барселоны, где на занятия пришли около 50% студентов.

При этом медицинские учреждения региона забастовку практически проигнорировали, как и ряд крупнейших предприятий и магазинов в центре каталонской столицы. Зато местное правительство протесты активно поддерживает: как глава женералитета Ким Торра, так и его советники отказались сегодня от любой публичной активности, подчеркивает El Pais.