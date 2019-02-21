Москва, 21 февраля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Загруженность дорог Москвы к вечеру четверга, 21 февраля, достигла 8 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробки в Москве

Согласно данным на интерактивной карте, заторы наблюдаются практически на всей протяжённости Садового кольца и Третьего транспортного кольца, а также на северо-западе, западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

Затруднено движение в сторону области на Ленинградском, Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах должна улучшиться к 21:00 мск, пробки ослабнут до трёх баллов.

Напомним, накануне в Центре организации дорожного движения Москвы рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте 21 и 22 февраля в связи с сильным снегопадом и метелями в столице.