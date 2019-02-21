Москва, 21 февраля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Причиной смерти российской актрисы Дарьи Егорычевой стало онкологическое заболевание, передаёт 21 февраля телеканал «Рен ТВ».

Цитата из к/с «Глухарь» реж. Илья Куликов. 2008 год Дарья Егорычева

Сообщается, что с 2012 года актриса боролась с прогрессирующим раком лёгких. Её друзьями была создана группа в социальной сети «ВКонтакте», в которой был объявлен сбор средств на лечение актрисы.

Как передавало ИА REGNUM, актриса театра и кино Дарья Егорычева, известная широкому зрителю по роли в сериале «Глухарь», скончалась сегодня на 38-м году жизни.