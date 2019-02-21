Москва, 21 февраля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект, облегчающий получение гражданства РФ, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по развитию гражданского общества Сергеем Гавриловым (КПРФ) и председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Предлагается предоставить право получить в упрощенном порядке российское гражданство лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года.

«Дата — 1 января 2010 года обусловлена тем, что в 2009 году в основном было завершено формирование системы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства. В этой связи с 1 января 2010 года число лиц, которые были приняты в гражданство Российской Федерации и получили паспорт гражданина Российской Федерации на основании подложных документов или заведомо ложных либо недостоверных сведений, является крайне незначительным», — пояснили парламентарии.

Депутаты считают целесообразным разрешить этим лицам оформить гражданство Российской Федерации в порядке, закрепленном главой VIII.1 Федерального закона № 62-ФЗ.

Также предлагается унифицировать порядок отмены решений о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотрев единые основания отмены решений по вопросам гражданства Российской Федерации, изложенные в статье 22 Федерального закона № 62-ФЗ для отмены решения о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотренной частью 1 статьи 418 Федерального закона № 62-ФЗ.