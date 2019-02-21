Салехард, 27 апреля, 2024, 20:11 — ИА Регнум. В Новом Уренгое появится круглогодичная галерея-променад со спортивными и культурными объектами. О том, какие изменения ждут газовую столицу Ямало-Ненецкого АО, которая в 2025 году отметит 50-летие, рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов в интервью ТАСС.

Пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого АО Интервью Дмитрия Артюхова

«Юбилей газовой столицы — это благодарность и дань уважения поколению первопроходцев», — отметил Дмитрий Артюхов. Он сообщил, что Ямал получил поддержку президента РФ Владимира Путина для подготовки к празднику. Создана правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак. В настоящее время в Новом Уренгое активно строятся школы, поликлиники и целый медицинский кластер. В городе появится галерея-променад, где можно будет гулять круглый год.

«Север, людям не хватает возможности прогуляться, как в более теплых краях, — отметил губернатор Ямало-Ненецкого АО. — Молчу про зиму, но даже весной и летом может стоять арктическая погода, а хочется пройтись и чтобы всё-таки не вьюга выла. Поэтому родился масштаб. Объект протяженный, там можно за счет восьмерки кругами ходить».

Дмитрий Артюхов рассказал, что в новоуренгойской галерее разместят полноценный легкоатлетический манеж с 400-метровой дорожкой, 50-метровый бассейн, а также кинотеатр, фуд-корт, ресторан, выставочное пространство, амфитеатр для культурных событий и зоны досуга для детей. Изюминкой этого места станет подогреваемый песок, где будет можно проводить игры по пляжному волейболу и футболу.

«Стеклянная стена будет соседствовать с улицей, ты видишь метель и минус 40, а здесь играешь в мяч», — рассказал губернатор Ямало-Ненецкого АО.

В интервью Дмитрий Артюхов рассказал о планах округа на 2025 год, работе и семье.