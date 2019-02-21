Калининград, 21 февраля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. В национальные проекты в Калининградской области за три года будет вложено 6 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано властями региона, сообщает пресс-служба правительства области.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отметил, что всего на различные проекты предусмотрено 6,1 млрд рублей, из которых 5,2 млрд рублей — средства федерального бюджета. 2,7 млрд рублей планируется потратить уже в 2019 году.

В 2019 году 1,4 млрд рублей будет потрачено на национальный проект «Демография» — будут создаваться новые места в дошкольных учреждениях, поддержка спортивных организаций и возведение новых спортивных объектов.

444 млн рублей выделено на развитие системы детского здравоохранения, оказания первичной медпомощи, борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, других проектов в области здравоохранения.

771 млн рублей запланировано на строительство новых школ, ремонты образовательных учреждений и других областей нацпроекта «Образование».

89,5 млн рублей будет потрачено на оказание поддержки отрасли культуры.

Всего Калининградская область участвует в одиннадцати национальных проектах.