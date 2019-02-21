Ереван, 21 февраля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. Министры обороны Армении и Грузии подписали сегодня, 21 февраля, программу военного сотрудничества на 2019 год. Об этом сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян во время совместного брифинга со своим грузинским коллегой в Ереване.

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«Мы обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями Республики Армения и Республики Грузия в области обороны. Мы подписали между Арменией и Грузией на 2019 год программу военного сотрудничества, которая подписывается начиная с 2010 года. В этом году она оснащена оборонными мероприятиями, военным образованием, правами человека, военной медициной, здоровьем и различными антикоррупционными мерами. Армения и Грузия взаимно воспринимают и уважают интересы друг друга и верят в идею безопасного и процветающего Южного Кавказа в будущем», — цитирует Тонояна «Арменпресс».

Министр обороны Грузии в свою очередь отметил, что грузинская сторона готова поделиться своим опытом с армянскими вооруженными силами в ряде областей.

«Мы провели очень продуктивные дискуссии с министром обороны Армении по тем вопросам, которые нам необходимы для углубления сотрудничества между вооруженными силами двух стран. Грузинская сторона готова поделиться своим опытом с армянской стороной. Грузинская сторона успешно делится своим опытом с рядом государств-членов НАТО. Я высоко ценю участие армянских военнослужащих в мероприятии «Благородный партнер — 2018» в Грузии, которое прошло под патронатом НАТО и привлекло ряд партнеров», — сказал Леван Изория.

Главу оборонного ведомства Грузии принял также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны обменялись мнениями о вопросах региональной безопасности и обеспечения стабильности, мирного урегулирования конфликтов и двусторонне подчеркнули важность совместных усилий в этом направлении. Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность двусторонней сбалансированной позиции в урегулировании региональных конфликтов. Министр обороны Грузии отметил, что Грузия придает большое значение установлению добрососедских отношений в регионе и поддерживает усилия по мирному урегулированию конфликтов.