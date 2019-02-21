Москва, 21 февраля, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В Новгородской области ситуация со здравоохранением «одна из самых непростых». Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Никитиным

Глава государства поинтересовался у Никитина, какая ситуация в регионе «по «социалке» в целом», имея в виду, прежде всего, уровень заработной платы в социальной сфере — учителей, врачей.

Глава Новгородской области ответил про запланированные в бюджете дополнительные расходы на зарплату социальных работников, сообщил о программе «Учитель России», которая реализуется совместно со Сбербанком.

«По здравоохранению у нас, наверное, одна из самых непростых ситуаций. Сегодня мы 84-е в стране по уровню смертности, и, конечно, это требует очень серьёзных и взвешенных решений. Самый большой вопрос, который есть, — это отсутствие первичного звена, то есть, опять-таки цитирую Вас, это ФАПы [фельдшерско-акушерские пункты], это мобильные диагностические комплексы, это мобильные поликлиники», — сообщил глава Новгородской области.

Президент уточнил количество ФАПов, губернатор ответил, что их будет 37, а также сообщил о создании эндоваскулярных центров в межрайонных больницах Старой Руссы и Боровичей.

По словам губернатора Новгородской области, проблемой является состояние самих больниц. В качестве примера он назвал Боровичкую ЦРБ, которую использовали в 1940-е как военный госпиталь и с тех пор толком не ремонтировали.

«И те задачи, которые перед нами стоят как перед областным правительством, мало получить деньги на эндоваскулярный центр — надо ещё на эти деньги модернизировать системы, например, электроснабжения больниц, потому что те сети, которые там есть, современное оборудование не выдерживают. Поэтому здесь, наверное, основной вызов для региональной власти находится именно в существенном изменении качества здравоохранения в регионе», — заявил Андрей Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области оптимизируются учреждения здравоохранения, при этом в Шимской и Парфинской ЦРБ закрывают круглосуточные стационары, а ряд больниц объединяют. В качестве замены жителям региона будут предложены мобильные ФАПы и целые поликлиники на колёсах — один из таких мобильных медицинских комплексов новгородские власти демонстрировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года.

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