Москва, 21 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Средняя выплата по ОСАГО в России в январе увеличилась на 5,2% в годовом выражении и составила 65 460 рублей. Такие данные приводит 21 февраля пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

Иван Шилов ИА REGNUM Страховка ОСАГО

При этом, как сообщается, средняя цена полиса ОСАГО для всех транспортных средств снизилась на 2,3% по сравнению с январем 2018 года и составила 5 688 рублей.

По данным РСА, всего в минувшем месяце было продано 2,4 млн полисов ОСАГО, что на 6% больше, чем годом ранее. Общая сумма начисленных премий выросла на 3,6% — до 13,8 млрд рублей.

Количество заявленных убытков в январе выросло на 17,6% в годовом выражении и составило 211 тысяч штук, урегулированных — на 8%, до 168,8 тысячи штук. При этом общая сумма выплат выросла на 13,7% — до 11,0 млрд рублей.

Как заявил президент РСА Игорь Юргенс, рост выплат специалисты связывают в первую очередь с применением актуализированных справочников средних стоимостей запчастей.

«Что же касается увеличения количества заявленных и урегулированных убытков, то РСА внимательно следит за этим трендом. Не исключено, что он вызван усилением работы недобросовестных посредников в регионах», — отметил он.