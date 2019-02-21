Рим, 21 февраля, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Италии намерено утвердить новые правила «листов ожидания» для поликлиник и больниц страны, передает Italia Oggi в четверг, 21 февраля.

Цитата из х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России». Реж. Эльдар Рязанов. 1973. СССР — Италия Одна из римских больниц

Пациенты будут разделены на три группы: их нужно будет принимать в течение трех, десяти или шестидесяти дней соответственно (последняя группа связана с диагностическими исследованиями).

Ответственность за соблюдение сроков ложится на глав соответствующих учреждений, за нарушение сроков их предполагается увольнять.