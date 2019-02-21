Москва, 21 февраля, 2019, 18:37 — ИА Регнум. После анонимных сообщений о минировании прошла эвакуация двух отделений Сбербанка и пяти торговых центров в Москве, сообщает 21 февраля РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из этих учреждений эвакуированы порядка четырех тысяч посетителей и сотрудников, полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о ложном минировании школы в новой Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с января в России наблюдается новая волна «телефонного терроризма», похожая на массовые ложные сообщения о минировании в сентябре 2017 года, затронувшие подавляющее большинство регионов России.