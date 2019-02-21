Калуга, 21 февраля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 21 февраля, глава городского самоуправления Александр Иванов посетил открытие выставки и торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию Государственного архива Калужской области. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Александр Иванов поздравил сотрудников с вековым юбилеем, поблагодарил за многолетний добросовестный труд и наградил отличившихся сотрудников почётными грамотами.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги поздравил архивистов с юбилеем

«За эти годы вами была проведена большая работа, обеспечена сохранность документов, имеющих большое значение для истории нашего города, организовано множество выставок, — подчеркнул глава города. — Следует особо отметить, тесное взаимодействие архивистов с органами местного самоуправления. Например, мы в прошлом году проводили краеведческую конференцию, посвященную 20-летию Городской думы Калуги».

В честь памятной даты состоялась торжественная церемония специального гашения открыток штемпелем с фиксированной датой 100-летия Государственного архива Калужской области и конвертов, посвященных вековому юбилею архивной службы в России.

100 лет назад коллегия Главархива РСФСР приняла решение о создании Калужского губернского архивного бюро и назначении первого уполномоченного Главархива по Калужской области. В короткие сроки представителями местной интеллигенции в губернии был создан архив и налажена его деятельность по сбору и описанию документов. Нормальной работе нового учреждения препятствовали отсутствие собственного помещения для размещения документов и работы сотрудников. Благодаря самоотверженному труду первых архивистов был спасен от уничтожения и сохранен для потомков огромный массив документов.

Государственным архивом использовались культовые постройки, а в декабре 2016 года состоялось торжественное открытие нового здания архива — отреставрированного производственного цеха на улице Баррикад в Калуге