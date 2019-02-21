Москва, 21 февраля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Российская актриса Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет. Об этом сообщается сегодня, 21 февраля, в группе в социальной сети «ВКонтакте», организованной в помощь Егорычевой.

Цитата из т/с «Глухарь». Реж. Илья Куликов. 2008 — 2011. Россия (НТВ) Дарья Егорычева

Сообщается, что Егорычева умерла сегодня, в 4:15 утра.

Про Егорычеву известно, что она родилась 13 мая 1981 года. Она окончила ГИТИС и работала в Театре Маяковского, а затем в театре «У Никитских ворот».

Также Егорычева снялась в сериале «Глухарь», что принесло ей известность.

В 2012 году у Егорычевой диагностировали рак легких. Была организована группа в соцсети «ВКонтакте» по сбору средств в помощь Егорычевой. Актриса за последние два года перенесла несколько курсов химиотерапии и две операции. Однако это не помогло.