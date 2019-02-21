Москва, 21 февраля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. Движение транспорта по Страстному бульвару в Москве восстановлено после падения автокрана в районе станции метро «Чеховская». Об этом сообщатся в микроблоге Центра организации дорожного движения Москвы в Twitter.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна ДПС ГИБДД. Москва

«Движение по Страстному бульвару восстановлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в результате падения автомобильного крана оказалось перекрыто движение по бульвару на участке от Малой до Большой Дмитровки. Из-за ЧП была занята одна полоса в сторону улицы Тверская.