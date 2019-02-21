Малоярославец, Калужская область, 21 февраля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. «Ростелеком» завершил первый этап работ по энергосервисному контракту в Малоярославце Калужской области. Компания заменила на новые 300 устаревших уличных светильников в ряде микрорайонов города, а до середины 2019 года заменит еще более 1 800.

Пресс-служба «Ростелекома» «Ростелеком» модернизирует освещение на улицах Малоярославца

Как сообщила 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая, энергоэффективные светодиодные светильники будут управляться через автоматизированную систему мониторинга и управления «Умное освещение». Дополнительно для улучшения освещенности будет установлено 278 новых светильников по всему районному центру.

«Наша система «Умное освещение» — один из элементов комплексного проекта «Умный город». Богатый функционал решения позволяет эффективно управлять городским освещением, устанавливая режимы работы светильников для разного времени года и суток. Система «Ростелекома» обеспечивает автоматический учёт энергоресурсов, контроль нагрузки, дистанционно отслеживает показания счетчиков. Уверена, энергосервисный проект, уже доказавший свою состоятельность, станет стартовым в череде проектов «Умного города» в Малоярославце», — сказала Наталия Каляцкая.

По мнению глава администрации Малоярославца Руслана Саидова, проект «Ростелекома» позволит городу значительно экономить на освещении, а в дальнейшем высвободит средства на другие направления деятельности по благоустройству.

Напомним, калужский филиал ПАО «Ростелеком» выступил инвестором энергосервисного проекта по модернизации уличного освещения в Малоярославце и выполняет весь комплекс работ: от проектирования до воплощения. Таким образом, муниципалитет получает готовое решение и его исполнение под ключ.