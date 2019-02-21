«Ростелеком» модернизирует освещение на улицах калужского Малоярославца
Малоярославец, Калужская область, 21 февраля, 2019, 18:31 — ИА Регнум. «Ростелеком» завершил первый этап работ по энергосервисному контракту в Малоярославце Калужской области. Компания заменила на новые 300 устаревших уличных светильников в ряде микрорайонов города, а до середины 2019 года заменит еще более 1 800.
Как сообщила 22 февраля корреспонденту ИА REGNUM директор калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая, энергоэффективные светодиодные светильники будут управляться через автоматизированную систему мониторинга и управления «Умное освещение». Дополнительно для улучшения освещенности будет установлено 278 новых светильников по всему районному центру.
«Наша система «Умное освещение» — один из элементов комплексного проекта «Умный город». Богатый функционал решения позволяет эффективно управлять городским освещением, устанавливая режимы работы светильников для разного времени года и суток. Система «Ростелекома» обеспечивает автоматический учёт энергоресурсов, контроль нагрузки, дистанционно отслеживает показания счетчиков. Уверена, энергосервисный проект, уже доказавший свою состоятельность, станет стартовым в череде проектов «Умного города» в Малоярославце», — сказала Наталия Каляцкая.
По мнению глава администрации Малоярославца Руслана Саидова, проект «Ростелекома» позволит городу значительно экономить на освещении, а в дальнейшем высвободит средства на другие направления деятельности по благоустройству.
Напомним, калужский филиал ПАО «Ростелеком» выступил инвестором энергосервисного проекта по модернизации уличного освещения в Малоярославце и выполняет весь комплекс работ: от проектирования до воплощения. Таким образом, муниципалитет получает готовое решение и его исполнение под ключ.