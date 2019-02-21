Рига, 21 февраля, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Общество «Латвийская сеть благосостояния детей» провело опрос, в котором оценивалось качество жизни молодежи стран Прибалтики, сообщает rus.lsm.lv.

Иероним Босх. Уныние. 1476-1480 (Фрагмент картины «Семь смертных грехов и четыре последние вещи»)

Результаты опроса продемонстрировали, что как минимум четверть молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет в Латвии чувствую себя одинокими, а также не имеют эмоциональной поддержки и не готовы к самостоятельной жизни. 36% опрошенных заявили, что им не хватает возможностей получить помощь в сложных ситуациях.

Около 11% респондентов заявили, что чувствуют себя постоянно разбитыми и подавленными, в тоже время среднеевропейский показатель составляет 5%.

Из данных полученных в ходе опроса также следует, что Латвия занимает «лидирующие» позиции среди стран Евросоюза по показателям распространения насилия в школах: практически каждый пятый 15-летний хотя бы раз был высмеян. Около 12% латвийского молодёжи сталкиваются с преследованием в интернете, в Европе в то же время этот показатель в среднем составляет 6%.

Ранее результаты исследования PISA, проводимого Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD), показали, что по интенсивности буллинга (травли) латвийские учебные заведения показали второй худший в мире результат: 30,6% 15-летних учеников сообщили, что не реже нескольких раз в месяц подвергаются травле или давлению со стороны однокашников.