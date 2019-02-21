Рига, 21 февраля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Латвийское руководство рассматривает несколько вариантов по выкупу акций оператора передач природного газа Conexus Baltic Gird (Conexus) у российского концерна «Газпром». Об этом сегодня, 21 февраля, заявил министр экономики прибалтийской республики Ральф Немиро в интервью новостному агентству LETA.

Kenneth C. Upsall Латвия

«Это вопрос решается. Я не могу раскрывать детали, как может произойти сделка, так как это может на нее повлиять. Рассматриваются все возможные варианты. Главное — экономическая выгода и перспективы», — отметил Немиро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии сертифицировала Conexus Baltic Grid в качестве оператора передачи природного газа и хранения газа в Инчукалнском подземном газохранилище. Поставив при этом условие, чтобы «Газпром» не имел возможности осуществлять прямой или косвенный контроль над Conexus.

В связи с чем латвийской стороне до 2020 года необходимо выкупить у «Газпрома» акции оператора своей ГТС или изменить устав компании так, чтобы российский холдинг не мог быть представлен в совете правления.

34,36% долей капитала Conexus принадлежат латвийской госкомпании Augstsprieguma tīkls, 29,06% — фонду Marguerite Gas и 34,1% акций принадлежат российскому «Газпрому», представители которого еще 20 декабря 2017 года вышли из совета Conexus Baltic Grid.