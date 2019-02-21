После Порошенко на трибуну ООН может выйти любой клоун – Хинштейн
Москва, 21 февраля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Работа на электорат для президента Украины Петра Порошенко невозможна без работы на внешний контур, убеждён зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Об этом он заявил 21 февраля заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента Украины перед Генассамблеей ООН.
«Работа на свой электорат для Петра Порошенко невозможна без работы на внешний контур, — сказал Хинштейн. — На те страны, которые сегодня определяют политику внутри Украины. Я напрямую увязываю выступление Порошенко с обострением ситуации в Донбассе. Сам факт того, что на главную мировую трибуну выходит руководитель одного из государств и заявляет не просто фейки, а абсолютную глупость, это снижает уровень серьёзности и важности ООН. Завтра в ООН может выйти любой юморист и клоун и спеть там песню».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в подготовке военного удара. По словам Порошенко, некие «военные эксперты» однозначно отмечают, что вооружённая группировка на российской границе с Украиной якобы является тактической наступательной ударной группой.
Кроме того, Порошенко сказал, что так называемая российская агрессия является вызовом не только для Украины, но и для всего демократического мира.
«Я ценю твёрдую и нерушимую позицию Соединённых Штатов, которая призывает Россию придерживаться международного права. Я могу вас заверить, что каждый гражданин Украины чрезвычайно ценит то, что США выступают за нашу страну плечом к плечу с нами», — отметил Порошенко.