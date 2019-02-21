Москва, 21 февраля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Работа на электорат для президента Украины Петра Порошенко невозможна без работы на внешний контур, убеждён зампред комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Об этом он заявил 21 февраля заявил в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента Украины перед Генассамблеей ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Работа на свой электорат для Петра Порошенко невозможна без работы на внешний контур, — сказал Хинштейн. — На те страны, которые сегодня определяют политику внутри Украины. Я напрямую увязываю выступление Порошенко с обострением ситуации в Донбассе. Сам факт того, что на главную мировую трибуну выходит руководитель одного из государств и заявляет не просто фейки, а абсолютную глупость, это снижает уровень серьёзности и важности ООН. Завтра в ООН может выйти любой юморист и клоун и спеть там песню».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко обвинил Российскую Федерацию в подготовке военного удара. По словам Порошенко, некие «военные эксперты» однозначно отмечают, что вооружённая группировка на российской границе с Украиной якобы является тактической наступательной ударной группой.

Кроме того, Порошенко сказал, что так называемая российская агрессия является вызовом не только для Украины, но и для всего демократического мира.

«Я ценю твёрдую и нерушимую позицию Соединённых Штатов, которая призывает Россию придерживаться международного права. Я могу вас заверить, что каждый гражданин Украины чрезвычайно ценит то, что США выступают за нашу страну плечом к плечу с нами», — отметил Порошенко.