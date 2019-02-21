Рим, 21 февраля, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Для вхождения в состав правящей коалиции Европарламента лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини намерен расколоть одну из ныне правящих партий — альянс «Народная партия», сообщают обозреватели Affari Italiani в четверг, 21 февраля.

Interno.gov.it Матео Сальвини

Чтобы войти в состав правящей коалиции, Сальвини и его партнеры — сторонники идеи традиционных ценностей и национальных суверенитетов должны не допустить формирования альянса между двумя ныне правящими партиями, «народниками» и «социалистами», и либералами, отмечает издание. По данным социологов, без поддержки либералов нынешний альянс сохранить большинство не сможет.

Сальвинии действует через восточноевропейские партии, ныне входящие в состав «народников», в том числе через ФИДЕС премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Эти политики должны заблокировать возможный альянс Народной партии с социалистами и либералами.

«Мечтой» Сальвини и его товарищей, впрочем, вполне достижимой, является правящая коалиция сторонников национальных суверенитетов, «Народной партии» и консерваторов. Причем если именно «Лига», что весьма вероятно, сформирует самую представительную фракцию в новом составе парламента, то кандидатом в главы Еврокомиссии станет Маттео Сальвини.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года. По данным социологов, обе правящие партии («народники» и «социалисты») потеряют голоса и потеряют совокупное большинство. Фракции сторонников национальных суверенитетов и консерваторов, напротив, должны увеличиться. Новый состав Европарламента примет участие в формировании нового состава «правительства ЕС» — Еврокомиссии.