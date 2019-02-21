Вывод войск США оставляет сирийских курдов в подвешенном состоянии
Дамаск, 21 февраля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Приказ президента США Дональда Трампа о полном выводе войск США из Сирии остается в силе. По словам командующего Центральным командованием ВС США генерала Джозефа Вотела, «в настоящее время мы сосредоточены на выполнении полного вывода войск из Сирии по приказу президента».
Заявления представителей американского истэблишмента о необходимости оставить часть сил (около 200 военнослужащих для поддержки западных союзников США) или оставить за собой военную базу в районе Эт-Танф для сдерживания Ирана на приказе о выводе войск никак не отразились.
В ходе встречи за закрытыми дверями американских конгрессменов с исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом на Мюнхенской конференции по безопасности было озвучено, что до 30 апреля 2019 года все американские военнослужащие должны покинуть территорию Сирии. Патрик Шанахан сказал: «Это приказ президента».
Сирийские демократические силы (сирийские курды) призвали западные страны оставить на северо-востоке Сирии до 1500 своих военных для координации воздушной поддержки и поддержки своих усилий по сдерживанию террористов, протурецких боевиков и других противников.
Одновременно сирийские курды ведут переговоры с Москвой и Дамаском, предлагая сохранить их широкую автономию в рамках федеративного устройства Сирии.
Однако западные союзники США уже заявили, что покинут Сирию вслед за американцами. Россия сказала, что территории к востоку от Евфрата должны перейти под контроль Дамаска.
Турция собирает военный кулак для вторжения: задача максимум — полностью уничтожить все курдские формирования к востоку от Евфрата, задача минимум — создать буферную зону под полным турецким контролем шириной 32 километра вдоль сирийско-турецкой границы за счет территории Сирии.
На этом фоне попытка сирийских курдов усидеть на нескольких стульях может с ними сыграть злую шутку.