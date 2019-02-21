Дамаск, 21 февраля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Приказ президента США Дональда Трампа о полном выводе войск США из Сирии остается в силе. По словам командующего Центральным командованием ВС США генерала Джозефа Вотела, «в настоящее время мы сосредоточены на выполнении полного вывода войск из Сирии по приказу президента».

(сс) kurdishstruggle Курды

Заявления представителей американского истэблишмента о необходимости оставить часть сил (около 200 военнослужащих для поддержки западных союзников США) или оставить за собой военную базу в районе Эт-Танф для сдерживания Ирана на приказе о выводе войск никак не отразились.

В ходе встречи за закрытыми дверями американских конгрессменов с исполняющим обязанности министра обороны Патриком Шанаханом на Мюнхенской конференции по безопасности было озвучено, что до 30 апреля 2019 года все американские военнослужащие должны покинуть территорию Сирии. Патрик Шанахан сказал: «Это приказ президента».

Сирийские демократические силы (сирийские курды) призвали западные страны оставить на северо-востоке Сирии до 1500 своих военных для координации воздушной поддержки и поддержки своих усилий по сдерживанию террористов, протурецких боевиков и других противников.

Одновременно сирийские курды ведут переговоры с Москвой и Дамаском, предлагая сохранить их широкую автономию в рамках федеративного устройства Сирии.

Однако западные союзники США уже заявили, что покинут Сирию вслед за американцами. Россия сказала, что территории к востоку от Евфрата должны перейти под контроль Дамаска.

Турция собирает военный кулак для вторжения: задача максимум — полностью уничтожить все курдские формирования к востоку от Евфрата, задача минимум — создать буферную зону под полным турецким контролем шириной 32 километра вдоль сирийско-турецкой границы за счет территории Сирии.

На этом фоне попытка сирийских курдов усидеть на нескольких стульях может с ними сыграть злую шутку.