Израиль готовится дать отпор оружию РФ, Киеву грозит майдан: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Израиле изобрели «убийцу» комплексов С-300 и С-400;
- В Литве может разрушиться судебная система;
- Известна дата возможного голосования парламента Британии по Brexit;
- Киеву грозит очередной майдан;
- В России хотят сохранить родные языки.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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