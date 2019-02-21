Калуга, 21 февраля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Порядка 787 тыс. кв. метров жилья было построено в 2018 году на территории Калужской области. В 2019 году запланирован ввод 980 тыс. кв. метров, сообщает 21 февраля корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Admobninsk.ru Строительство дома для переселенцев из ветхого жилья

По данным ведомства, в 2018 году средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам достигла рекордно низкого значения — 9,4%. На 30% выросло число ипотечных кредитов. Выдано более 11 тысяч кредитов на сумму свыше 23 млрд рублей. Регион активно участвовал в реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». Средства на улучшение жилищных условий получили 144 семьи. Объем финансирования из федерального и областного бюджетов превысил 128 миллионов рублей. В 2019 году помощь получат еще 138 молодых семей.

В 2018 году в Калужской области была завершена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Из 508 аварийных домов площадью около 134 тыс. кв. метров переселено более 8,5 тыс. человек. Стоимость переселения составила 5,6 млрд рублей. В ближайшие шесть лет в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы на территории 17 муниципальных образований планируется переселить 4,5 тыс. человек из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.