Жуков, Калужская область, 21 февраля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. На предприятии в городе Жукове Калужской области был серьезно травмирован слесарь. Как сообщил 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц, по предварительным данным, в производственном цеху предприятия произошла разгерметизация пневмогидроаккумулятора.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

В результате слесарь, проводивший его заправку, был тяжело травмирован металлическими частями. Он был доставлен в больницу, ему проведена операция, состояние мужчины тяжелое.

«Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили очевидцев, назначили проверку в инспекцию труда. На предприятии изъята документация по технике безопасности, техническая документация по оборудованию, сведения о лицах, допущенных к работам с оборудованием. По результатам процессуальной проверки будет дана правовая оценка действиям самого работника, руководства предприятия и лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности», — сказал Тигран Авакумьянц.

Напомним, с 28 января по 1 февраля 2019 года в министерство труда и социальной защиты Калужской области поступило три извещения о тяжелых несчастных случаях. Так, тяжелые травмы получили работники: АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», НАО «Витасоль» и мужского монастыря Оптина пустынь РПЦ.