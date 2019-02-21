Киев, 21 февраля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев может расторгнуть договор с Россией об Азовском море. Об этом Климкин заявил сегодня, 21 февраля, в интервью порталу «Цензор.нет».

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"Мы сделаем это в обозримой перспективе. Когда после слушаний у нас будет полностью зафиксированная юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — сказал Климкин.

При этом он пояснил, что если бы договор был разорван раньше, то это бы ослабило юридические позиции Украины.

Также Климкин добавил, что расторжение соглашения по Азовскому морю, конечно же, не будет средством от всех проблем между двумя странами. Кроме того, Климкин снова обвинил Россию в «узурпации прав относительно Керченского пролива» и «ползучей оккупации Азовского моря».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на берегу Азовского моря украинские десантники провели учения. В учениях также использовалась боевая авиация.