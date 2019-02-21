Киев, 21 февраля, 2019, 16:26 — ИА Регнум. «Европейский Союз прописал в так называемом соглашении о всеобщей и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной торговые квоты, которые не позволят развивать украинскую промышленность». Об этом 21 февраля заявил депутат, сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

(сс) SofiLayla Украинский мост

«Торговые квоты, которые Евросоюз ввел в отношении нашей промышленности на поставку товаров, недостаточны. Они не заменят нам поставку товаров на рынки СНГ и Российской Федерации, которые мы потеряли. Это не дает развивать промышленность. Мы должны ценить практические действия, а не декларации и поддержку на словах. Пусть нас поддержат увеличением квот на поставки товаров, дадут дешевое кредитование», — сказал Бойко.

Он сообщил, что после ввода зоны свободной торговли с ЕС на Украине закрылось семь автомобильных заводов. При этом украинский рынок завалили дешевым «автохламом».

"К сожалению, после того как сменилась власть были открыты все границы, завалили стану б/у машинами. Теперь из восьми заводов остался один… Все остальные остановились, потому что завалили рынок дешевым импортом и не поддержали отечественного производителя. Это беда… Сейчас рынок завалили «евробляхами» (нерастаможенные авто на номерах ЕС), завезли 2 млн. автохлама в страну и остановили отечественные предприятия», — возмутился Бойко.

«Придется закрывать границы, вводить пошлины, восстанавливать производство, поддерживать отечественного производителя и давать налоговые льготы… Нам рассказывают, что у нас должен быть открытый рынок, равные условия. А как с ними можно конкурировать, если у них кредиты под 3% годовых, а у нас — под 20%? Как можно конкурировать если в Европе энергоносители дешевле чем у нас? Как можно конкурировать если сегодня государство не лоббирует интересы своих предприятий по экспорту… Мы закроем границу для этого хлама, который заполонил рынок и несет экологическую, технологическую опасность и останавливает наши предприятия. Весь этот хлам хлынул сюда и закрыл наши заводы», — добавил Бойко.

Он отметил цинизм «суперпатриота мэр Львова» Андрея Садового, который призывает возрождать отечественное производство, но при этом за бюджетные деньги закупил 100 автобусов в Белоруссии, а не на украинских предприятиях.

«Не будет такого, что суперпатриот мэр Львова закупает 100 автобусов в Беларуси и кричит, что нам надо возрождать отечественного производителя. Такие факты есть, это безобразие… Львов и Запорожье не могут за бюджетные деньги покупать автобусы иностранного производства. Нельзя обдирать своих и закупать у чужих. Так мы не вытащим промышленность и страну», — подчеркнул Бойко.

Он также пообещал ввести льготы на закупку продукции украинского автопрома и снизить стоимость энергоносителей для промышленности.

«Из-за жесткой конкуренции в Европе нам придется снижать стоимость энергоносителей. Когда я был министром энергетики, такого бардака с ценами на газ и электроэнергией не было как сегодня. Их придется снижать… Нужно поддерживать тех, кто покупает отечественную продукцию. К примеру, немцы доплачивают и дают льготы тем, кто покупает отечественную продукцию. Также будем делать и мы в отношении наших автомобилей и автобусов», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенкоотметил, что доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. При этом доля России в украинском экспорте упала с 25% в 2013 году до менее 8% в 2018 году.

«Доля ЕС в экспорте украинской продукции достигла исторического максимума в 42,5%. Качественно изменилась структура украинского экспорта в сторону продукции с добавленной стоимостью, доля которой составила 43% экспорта в ЕС», — сообщил Порошенко.

Напомним, по данным государственной фискальной службы Украины, в январе-ноябре 2018 года объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС составил $40,51 млрд. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($35,89 млрд). В ГФС сообщили, что экспорт товаров с Украины в страны ЕС за январь-ноябрь 2018 года вырос на 16% до $16,41 млрд, импорт — на 11% до $22,1 млрд. Отрицательное сальдо за 11 месяцев составляет $3,69 млрд.