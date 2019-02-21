Ярославль, 21 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Назначен генеральный директор ярославского аэропорта «Туношна» — им стал Евгений Садилов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта правительства Ярославской области.

Ян Левин Аэропорт «Туношна»

Соответствующее решение было принято 21 февраля Советом директоров ярославского аэропорта. Евгений Садилов приступает к своим обязанностям 22 февраля. До этого он занимал пост коммерческого директора аэропорта Волгограда. ⠀

Отмечается, что Владимир Хомутов, ранее исполнявший обязанности генерального директора, продолжит трудовую деятельность в должности первого заместителя директора.

Напомним, директор ярославского аэропорта «Туношна» Анатолий Козлов покинул свой пост 5 сентября 2018 года. В начале февраля 2019 года Генпрокуратура сообщила о том, что в его отношении возбуждено уголовное дело. По данным проверяющих, реконструкция аэровокзала проходила с нарушениями. Работы по реконструкции на сумму более 26 млн рублей были проведены без необходимых заключения государственной экспертизы проектной документации, разрешения на строительство и федерального государственного строительного надзора.