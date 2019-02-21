Киев, 21 февраля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Второй президент Украины Леонид Кучма опасается, что на Украине политические силы организуют очередной майдан. Соответствующее заявление Кучма сделал 21 февраля в Киеве.

Кучма Леонид

«Люди действительно не верят, что избирательная кампания может быть честной. Тем более, мы даем такие яркие примеры. Сегодня любые выборы, которые пройдут, политические силы обязательно будут кричать о подтасовке, что они нечестные и так далее. Не дай Бог будут делать попытки сделать какой-то очередной майдан», — сказал Кучма.

При этом он прогнозирует, что Украине не удастся ввести на Донбасс миротворцев. По его словам, Кремль продолжит влиять на Украину через конфликт на Донбассе, «чтобы довести её».

«Если смотреть на сегодняшнюю ситуацию, в том числе на Совет Безопасности ООН, я не вижу в ближайшем будущем миротворческую миссию. Мир — это главная проблема Украины. Не будет мира, будет замороженный конфликт, который есть, через который будут влиять на Украину, чтобы довести её», — считает Кучма.

Как сообщалось, 20 февраля президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвал ООН вести полноценную миротворческую миссию на всю территорию Донбасса, до участка российско-украинской границы.

«В марте 2015 года я обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой разместить на территории Украины миротворческую миссию под эгидой ООН. Эта инициатива была заблокирована РФ, которая отбросила возможность полноценного привлечения ООН к урегулированию конфликта. РФ исказила саму идею и цели миротворческой операции в Украине. Я все еще остаюсь сторонником того, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с четкой целью — прекращение российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины может стать решительным фактором для возвращения мира на Донбасс», — сказал президент.

Напомним, в 2017 году Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН. Кремль выступает за то, чтобы миротворцы ООН размещались на линии соприкосновения сторон на Донбассе и сопровождали наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.