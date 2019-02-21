Санкт-Петербург, 21 февраля, 2019, 16:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2018 году выявили 515 незаконных свалок на площади 55,6 га. За год ликвидированы 473 свалки на площади 46,3 га. По сравнению с 2017 годом, количество несанкционированных скоплений отходов снизилось более чем вдвое, сообщили 1 февраля 2019 года в городском комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорная свалка

Общий объем твердых коммунальных отходов ТКО, вывезенных с территорий районов Петербурга в 2018 году, составил 9 642 тыс. кубометров. Согласно принятым в Петербурге планам, доля обработанных ТКО в общем объеме образовавшихся отходов с 20% в 2019 году должна быть увеличена до 48,7% к 2024 году.

На территории соседней Ленинградской области проблема незаконных свалок стоит еще острее, поскольку именно сюда попадает мусор из Петербурга. За 2018 год в Ленобласти ликвидировано около 1400 несанкционированных свалок, что на 10% превышает результаты 2017 года. Общий объем убранного с таких свалок мусора составил 69 тыс. кубометров.

Возбуждено 12 уголовных дел по фактам незаконного размещения мусора на территории Ленинградской области, в двух случаях нарушители привлечены к уголовной ответственности, сообщили 21 февраля в пресс-службе областного правительства.

Губернатор региона Александр Дрозденко дал указание законодательно закрепить обязательное использование средств, полученных с нарушителей за нанесенный природе ущерб, на мероприятия по его компенсации.

В настоящее время 46% от общего количества обнаруженных незаконных свалок находятся на землях лесного фонда Ленобласти. Доходы бюджета от платы за негативное воздействие на окружающую среду предлагается использоваться для их ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, Ленинградская область перейдет на новую систему обращения с ТКО в два этапа к ноябрю 2019 года. Это необходимо для синхронизации «мусорной» реформы в Ленобласти с Санкт-Петербургом, получившим отсрочку для введения новых правил до 2022 года.