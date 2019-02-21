Вена, 21 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. За два года через финансовые учреждения Австрии и Лихтенштейна с Украины было выведено более $930 млн. Об этом, как передает газета Deutsche Welle, сообщили в антикоррупционной прокуратуре Австрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Так, по данным правоохранителей, через один из австрийских банков в офшоры было выведено $385 млн и €75 млн. Установлено, что таким образом руководство нескольких украинских банков-банкротов осуществляло хищение средств перед тем, как в финансовые учреждения вводилась временная администрация.

В украинском фонде гарантирования вкладов считают, что через австрийский банк были выведены деньги кладчиков «Пивденкомбанка», «Терра Банка», «VAB-банка», «Городского коммерческого банка» и банка «Киевская Русь».

По мнению представителей прокуратуры, аналогичные операции осуществлял и один из банков в Лихтенштейне. Через кредитную организацию якобы были украдены средства украинских банков «Национальный кредит», «Финансы и Кредит», «Дельта-Банк».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший заместитель председателя правления «Укргазбанка» и член наблюдательного совета банка были обвинены правоохранительными органами в присвоении средств банка на сумму более $1,4 млн.

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