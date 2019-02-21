Москва, 21 февраля, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Посыл президента России Владимира Путина во время оглашения послания 20 февраля на формирование доступного рынка недвижимости верный, это будет стимулировать уверенность в завтрашнем дне многодетных семей, поддержку. А вот выплаты населению в качестве поддержки — это вектор развития, который можно назвать утопичным. Вопрос стремления добиться чего-то, кроме многодетной семьи, чтоб затем ждать поддержку государства — открытый, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Виктор Борисов-Мусатов. Майские цветы. 1894

«Снижение процента по ипотеке в нынешних экономических условиях адекватное и честное, так как простые граждане с двумя работающими взрослыми и одним ребенком зачастую скрупулезно считают свои траты, чтобы приступить к покупке недвижимости, а в многодетных семьях не стоит вопрос улучшения жилищных условий, так как это для них уже роскошь.

Ипотека на строительство частного дома, можно сказать, это идеальный вектор для долгосрочного развития страны. Так как речь идет об областях, а значит, появится необходимость улучшения инфраструктуры, строительства новых дорог, коммуникаций, а это и новые рабочие места, и налоговые отчисления», — пояснила эксперт.

Относительно бедности вопрос можно рассматривать с двух сторон. Сначала с позиции всегда виноватого государства, которое должно заботиться, давать дотации, содержать бедных/неработающих и систематично формировать льготные условия по оплате ЖКХ, транспортных расходов, покупке продуктов питания и т.д. А затем уже можно задуматься и о сравнении с теми странами (можно даже взять соседние Украину, Казахстан), где нет возможности получить работу из-за экономического застоя или из-за высокого уровня коррумпированности государства, например. То есть страны, где фактически нет возможности сделать какие-то шаги в сторону улучшения условий своей жизни.

«В России у населения есть возможность и приехать в большой город начать искать работу (миграционная динамика соседних стран в РФ является подтверждением наличия работы, за которую платят деньги), и пытаться выйти на новый уровень заработной платы путем смены деятельности (если нужно новые знания, то в стране достаточное количество перепрофилирующих учебных заведений, где можно получить новую профессию). То есть в вопросе бедности населения открыта тема желания, стремления каждого отдельного гражданина заняться своей жизнью», — высказала свое мнение Сальникова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что России необходимо снижать ставки по ипотеке.

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Послание Путина Федеральному собранию — трансляция ИА REGNUM