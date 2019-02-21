Москва, 21 февраля, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Как бы ни выражали различные представители США, вплоть до президента Дональда Трампа, свое отрицательное отношение к проекту «Северный поток — 2», это европейский проект, и решения по нему принимают европейские страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

(сс) European People's Party Себастьян Курц

Ключевые решения по «Северному потоку — 2» уже приняты, и теперь все разговоры о нём не более, чем политическая риторика, не имеющая правовых последствий. Строительство газопровода идет полным ходом — проложено уже около половины маршрута, и по плану к концу 2019 года новый газопровод из России должен вступить в строй.

«Так сложилось, что наибольшим весом в Европейском союзе обладают страны, наиболее заинтересованные в реализации этого проекта для обеспечения надежности энергоснабжения. А отношения России с Австрией, с ее нынешним руководством сложились, пожалуй, наиболее доверительные, по сравнению с прочими членами ЕС. Собственно говоря, именно это и подтвердил канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с американским президентом», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом выразил поддержку проекту газопровода «Северный поток — 2».

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