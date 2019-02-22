Стамбул, Турция, 22 февраля, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Провокация Константинопольского патриархата, принявшая вид создания «автокефальной украинской церкви», явила свои первые плоды. Почему православное сообщество большинства стран с подозрением или неприятием отнеслось к константинопольскому действию, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Форма, которую приняла украинская автокефализация, живо напомнила «арабскую весну», затеянную американцами на Ближнем Востоке. Совпадение удивительно и неслучайно, вплоть до лозунгов, предполагавших поддержку новых структур под предлогом борьбы с «авторитарными режимами», и насаждения «демократических ценностей». Может ли такой подход понравиться православным церквям, которые исторически консервативны и неторопливы, защищают сложившийся веками статус-кво и воспринимают его нарушение скорее как угрозу, чем открывшееся новое поле возможностей?

Именно поэтому поведение Фанара, разбившего вековые соглашения, уронило его статус в глазах традиционных православных церквей, а в отношении оказавшегося под атакой Московского патриархата вызвало скорее сочувствие. Характерна в этом смысле попытка Константинополя отобрать в свою пользу западноевропейский экзархат русских приходов, в результате чего эти приходы всё чаще принимают решение о присоединении к РПЦ или РПЦЗ. Не лучше обстоят дела и на самой Украине.

Читайте статью Константинопольский патриархат проваливает проект «Церковной весны» и другие статьи Станислава Стремидловского по церковно-политическим вопросам.