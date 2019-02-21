Ереван, 21 февраля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Несколько заявлений властей Армении внесли некоторую ясность в ожидания азербайджанской стороны от переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил немецкий политолог Александр Рар, ссылаясь на последние тенденции в переговорном процессе.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

По его словам, интенсивность последних месяцев в переговорном процессе, похоже, нарушена из-за заявлений, сделанных сторонами за последние несколько недель.

Политолог указал на недавние заявления лидеров Армении и Азербайджана, а также министров, в которых, в отличие от неопределенности предыдущего периода, стороны выразили более четкую и жесткую позицию, ответили друг другу, поставили под сомнение даже переговорный процесс.

«В позициях, высказанных азербайджанскими властями, не было ничего нового по сравнению с предыдущими жесткими позициями, а армянские власти пояснили, что Азербайджан должен также говорить о тех уступках, на которые готов пойти, Карабах должен быть за столом переговоров. Премьер-министр Армении также отметил, что концепция «Мир взамен на территории» неприемлема для армянской стороны. Я думаю, что это внесло некоторую ясность в ожидания азербайджанской стороны», — сказал политолог в интервью армянскому изданию «168 жам».

Он также констатировал тот факт, что новые власти Республики Армения в течение нескольких месяцев пытались избежать определенных позиций, за некоторыми исключениями, поскольку время от времени хотя и говорили об участии Арцаха (Нагорного Карабаха) в переговорах, но продолжали переговоры в прежнем формате.

«Ясно, что заинтересованной в прежней интенсивности процесса стороной был Азербайджан, думая, что сможет пойти на другие сделки с новыми властями, так как осторожность и готовность со стороны армянских властей также были очевидны. Сейчас ситуация меняется, и будет интересно посмотреть, смогут ли стороны сохранить прежнюю интенсивность и настрой в переговорном процессе, осознавая, что вопрос об уступках является болезненным для обеих сторон. По моему убеждению, ситуация в переговорном процессе изменилась или изменится, она вновь зайдет в тупик», — сказал Рар.

Он также подчеркнул, что это нетрудно предсказать и не нужно быть экспертом, чтобы понять это, потому что ситуация находилась в тупике на протяжении десятилетий. Поскольку позиции не изменились, и на данный момент также не меняются, следовательно, рано или поздно новые власти Республики Армения также зайдут в тупик в переговорах по карабахскому урегулированию. Когда стороны смогут прийти к консенсусу по уступкам, прежде всего в своих обществах, власти будут к этому готовы, вся логика процесса изменится.

«С самого начала было предсказуемо, что без основательных договоренностей начало интенсивных переговоров основано на ожиданиях и желании смягчить существующую между сторонами атмосферу», — отметил Александр Рар.

По мнению Рара, в ближайшее время интенсивных переговоров не будет.